«Уголовные» выборы: Революционное предложение и неотвратимость наказания

Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова и доктор философских наук, профессор Марина Солодкая считают необходимостью ужесточения наказания за нарушения на выборах.

«Выборы это одна из форм из форм непосредственной прямой демократии, поэтому все нарушения на выборах должны караться достаточно строго и очевидно, что административных наказаний явно не хватает на российских выборах любого уровня», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Марина Солодкая комментируя обсуждаемый в Госдуме законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов.

Второй эксперт также считает необходимостью ужесточение наказания. При этом Галина Шешукова подчеркнула, что с приходом нового руководства в ЦИК число нарушений на выборах сократилось. Появилась возможность видеозаписи и видеотрансляции, возможность представлять шире наблюдателей:

«А сейчас — это вообще революционное предложение. Наверное, так надо, потому что чем серьёзнее наказание, тем меньше шансов на то, чтобы воспользоваться этим (незаконное выдачей бюллетеней, повторным получением бюллетеня). Самое главное, что более легитимными для власти будут выборы, а это сейчас принципиально важно».

Между тем Марина Солодкая выразила и опасения. По ее словам, главное не в суровости закона, а в принципе неотвратимости наказания. А здесь как раз возникают большие вопросы:

«Не приведет ли, что мера ответственности будет более жесткой, а людей, которых привлекают к ответственности за эти нарушения (в данном случае это будет уже преступление), будет все меньше? Меня беспокоит только это».

Также она отметила, что заявлений по поводу нарушений по поводу выдачи-получения бюллетеней на выборах всегда много, но вердикты избирательных комиссий всегда однозначны — «факты не нашли подтверждения».

«Если это будет преступление, то тогда сбор доказательств должен быть оформлен процедурными нормами, и будет достаточно сложно всё доказать. Потому противодействие всегда фактам подобным со стороны и участковых избирательных комиссий и других людей, облеченных властью, оно достаточно большое», — сказала Солодкая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля Госдума РФ в первом чтении обсудит законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах. За незаконную выдачу избирательного бюллетеня, повторное его получение предусмотрены внушительные штрафы и сроки лишения свободы до пяти лет. Сейчас за эти деяния предусмотрена только административная ответственность.

Впрочем, в Уголовном кодексе уже есть статьи по нарушениям на выборах. Статья 141 предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, 141.1 — за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, статья 142 — за фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а по статье 142.1 судимость можно получить за фальсификацию итогов голосования

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