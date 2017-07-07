МЧС: 76 пляжей в Краснодарском крае непригодны для купания

Краснодар, , 10:15 — REGNUM В Краснодарском крае признаны непригодными для купания 76 пляжей. Разрешено купаться на 432 пляжах. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

Те пляжи, которые были забракованы инспекторами ведомства, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к местам купания, передает ГТРК «Кубань». Так, на них отсутствуют подготовленные спасатели, оборудованные медицинские пункты, буйки и детские купальни. Кроме того, владельцы пляжа не выполнили обязательное условие по предварительному изучению рельефа дна при помощи водолазов, отметили в МЧС.

Всего в Краснодарском крае 508 пляжей, из них 92 — детские. Суммарная протяженность всех пляжей Кубани составляет 100 км из 1200 км побережья.

Из 44 районов Краснодарского края только 19 обладают открытыми пляжами, где разрешено купаться. Большинство из них находится на побережьях Черного и Азовского морей. Об этом заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Опрышко на пресс-конференции, посвященной вопросу обеспечения безопасности в летний курортный период.

Он еще раз подчеркнул, что купание в непригодных для этого местах зачастую приводит к гибели людей. По его данным, с января по июнь 2017 года в крае утонули 57 взрослых и пятеро детей. В 2016 году за тот же период утонули 80 взрослых и 17 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии летнего курортного сезона в Краснодарском крае все пляжи планировалось поделить на классы. О том, к какой категории относится тот или иной пляж, туристы и жители курортов могут узнавать по цвету флагов, вывешенных при входе. Так, если цвет флага синий — то это пляж первой категории, зеленый — второй, пляж третьей категории обозначен желтым флагом. Высшей категорией является первая.

Категория пляжа зависит от его оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающим соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. При этом выполнение требований безопасности обязательно для всех категорий.

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