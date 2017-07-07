Жители против, власти — за: в брянском парке все-таки построят храм

Брянск, , 10:14 — REGNUM В Пролетарском сквере Брянска будет построен храм. Под строительство выделено 35 соток. Только при проведении изыскательных работы будут уничтожены десятки деревьев. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

По данным СМИ, архитектурный совет Брянска признал Пролетарский сквер удачным с градостроительной точки зрения местом для возведения храма. Новый храм будет построен во имя Царственных Страстотерпцев.

«Место определяет не епархия. Это место согласовано с администрацией. И все законно, это место было предоставлено. Церковь не вероломно захватывает, а делает все по закону», — сказал журналистам заведующий информационно-издательским отделом Брянской епархии, иерей Михаил Макухин.

Замглавы Брянской городской администрации Антон Вербицкий сообщил, что основной вид использования — сквер, но условный вид позволяет разместить здесь культовый объект.

«Если жители против, то это их право. Поэтому мы занимаем нейтральную сторону, мы действуем в рамках законодательства», — сказал заместитель мэра.

Между тем, как сообщает пресс-служба городской администрации, 4 июля в городе прошли общественные слушания по вопросам строительства. В частности, на суд жителей представили предложение применять условно разрешенный вид «Религиозное использование» в парках, скверах, на бульварах, а также в лесопарках и городских лесах, но жители его не поддержали. Однако, несмотря на это решение, храму быть — новые правила будут работать только при следующем строительстве.

ИА REGNUM напоминает, что протест против строительства храма в парке обострился в мае 2017 года. Жители недовольны тем, что в сквере Пролетарский вырубаются деревья. Участок был передан епархии, после чего было вырублено восемь каштанов. Причем деревья пострадали не просто так, а ради проведения геологических изысканий, после которых решится, можно ли в парке строить храм.

26 июня конфликт жителей и строителей потребовал даже вмешательства полиции. Противники работ попытались сорвать исследование почвы. Однако полицейские выяснили, что работы проводятся законно, и оцепили технику, чтобы оградить ее от активистов.

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