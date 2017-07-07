У Русского музея в Петербурге висел портрет Гитлера — СМИ

Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Фотографию Адольфа Гитлера прикрепили неизвестные злоумышленники на рекламную тумбу у корпуса Бенуа Государственного Русского музея в Петербурге. Изображение нацистского вождя соседствовало с гербом Санкт-Петербурга.

Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», инцидент произошел около 14:00 6 июля на Инженерной улице. Портрет Гитлера заметили прохожие.

«На листе бумаги размером 20 на 30 см был изображен мужчина, в котором жители и гости города легко опознали вождя Третьего рейха», — отмечает издание.

Сотрудники местного жилкомсервиса сорвали листок и сообщили о нацистской выходке в полицию. Проводится проверка.

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Напомним, что в 2016 году на стене дома по Захарьевской улице в центре Петербурга несколько месяцев висела большая памятная доска финскому маршалу Маннергейму, который был официальным союзником Гитлера во время Второй Мировой войны и встречался с нацистским фюрером.

Доску открыли при участии тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, министра культуры Владимира Мединского и руководства Смольного.

Доску Маннергейму сняли лишь после продолжительных протестов общественных активистов, блокадников, представителей патриотических и молодежных движений.

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