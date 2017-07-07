Мэрия Ярославля планирует строительство двух школ и трех детсадов

Ярославль, , 10:06 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует внести изменения в адресную инвестиционную программу на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, которые подразумевают строительство нескольких важных социальных объектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этим планам, в указанный период в городе могут начать строительство двух новых школ и трех детских садов. Речь идет о школах в микрорайоне «Сокол» и на Московском проспекте у дома 121. Новые детские сады планируются в 12 микрорайоне Дзержинского района, в микрорайоне «Яблоневый посад», а также реконструкция здания бывшего детского сада на улице Посохова, в котором в последние годы размещался детский дом. Кроме того, в программу включается строительство пристройки к школе № 43, о чем заявлялось ранее.

Все объекты планируется возвести в 2018—2019 годах. Стоимость строительства детских садов составляет 250 и 145 млн рублей, а реконструкции сада на Посохова — 89 млн.

Стоимость строительства школы в мкр «Сокол» — 320 млн, а на Московском проспекте — 350 млн. Строить школы планируют из средств городского и вышестоящих бюджетов, при этом школа на «Соколе» планируется в основном за счет федеральных и областных средств, а на Московском проспекте — городских.

В письме департамента организации строительства и жилищной политики мэрии отмечается, что денег в бюджете на реализацию этих мероприятий пока нет. В планах 2018 года на адресную инвестиционную программу запланировано лишь 61 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах — по 30 млн. То есть на реальное строительство деньги еще предстоит найти.

Сами изменения в адресную инвестиционную программу пока не вносятся, городские власти лишь уведомляют депутатов о своих планах в ответ на просьбу постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.