«Николаевскому» долгострою в Екатеринбурге поменяли застройщика

Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Екатеринбурге все права и обязательства по проекту ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге перешли от ООО «УктусСтрой» к ООО «Новый застройщик», входящему в компанию PRINZIP. Об этом сообщили в пресс-службе уральского банка Сбербанка корреспонденту ИА REGNUM.

Подписание документа стало возможным после урегулирования исковых требований кредиторов к предыдущему застройщику. Также были урегулированы все вопросы с дольщиками, которые дали согласие на смену застройщика. В свою очередь «Новый застройщик» получил в Сбербанке кредит на сумму в один миллиард рублей и в августе 2017 приступит к продолжению строительства первой и второй очереди жилого комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ЖК «Первый Николаевский» было полностью остановлено в 2016 году, так как компания-застройщик начала испытывать финансовые проблемы, а её кредиторы направили в суд иск о признании ООО «УктусСтрой» банкротом.

Надежда на продолжение строительства появилась в начале 2017 года, когда стало известно о намерениях компанию PRINZIP продолжить работы по возведению жилищного комплекса. В феврале сторонами был подписан меморандум, а в Сбербанке начали рассматривать возможность кредитования.

Отметим, что часть квартир в ЖК «Первый Николаевский» намерено выкупить правительство Свердловской области для сотрудников бюджетной сферы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге у обманутых пайщиков появилась надежда?