В Москве в выходные дни ограничат движение на Гоголевском бульваре

Москва, , 09:43 — REGNUM 8 и 9 июля в столице перекроют четную сторону Гоголевского бульвара в связи с укладкой нового асфальта, сообщает 7 июля пресс-служба администрации города.

По официальной информации, автомобильное движение по четной стороне бульвара от площади Пречистенские Ворота до Знаменки будет перекрыто с 22:00 субботы, 8 июля, до 08:00 воскресенья, 9 июля.

Сообщается, что для того, чтобы покрытие было ровным и прослужило дольше, на бульваре уложат новый асфальт единым ковром, без спаек.

«На четной стороне бульвара пройдет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия площадью восемь тысяч квадратных метров. Будет использовано 1200 тонн асфальта», — отметили в пресс-службе.

Также в ночь с 8 на 9 июля будет ограничено движение в Колымажном переулке, который выходит на четную сторону бульвара. В этот переулок с односторонним движением будет открыт въезд, а выезд будет возможен только для местных жителей и машин экстренных служб.

На Тверской улице для автомобилей закроют участок от Пушкинской до Триумфальной площади в обе стороны с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля. Объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Напомним, ремонт дороги на Бульварном кольце начался в конце июня. На Страстном, Петровском и Тверском бульварах уже положили новый асфальт единым ковром.

Сейчас благоустройство по программе «Моя улица» идет на 11 участках Бульварного кольца, список которых можно посмотреть на официальном сайте администрации столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в рамках программы «Моя улица» начались работы по благоустройству на Большой Лубянке. В результате работ на улице появятся более 40 новых фонарей, а также специальные зоны для террас летних кафе. Закончить работы планируется к сентябрю 2017 года.

Всего в программу по благоустройству «Моя улица» в 2017 году вошло более 80 территорий Москвы. Работы на большинстве улиц столицы уже ведутся, а на некоторых уже близятся к завершению.

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