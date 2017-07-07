В Японии за $11 тыс. ушла с молотка гроздь винограда

Токио, , 08:46 — REGNUM На аукционе в Японии за рекордную сумму продана гроздь красного винограда. Три десятка ягод обошлись покупателю в $11 тыс., передает 7 июля Русская служба ВВС.

Речь идет о новом сорте винограда под названием «Римский рубин» (Ruby Roman), отличием которого является особенно сладкий вкус. Такой виноград вырастили в префектуре Исикава и впервые выставили на продажу.

Лот приобрел владелец одного из супермаркетов. Предприниматель пояснил, что выставит ягоды в своем магазине и будет предлагать покупателям попробовать их. Каждая из ягод обошлась японцу примерно в $360.

Отмечается, что очень дорогие фрукты в Японии считаются уместным подарком для людей с высоким статусом. Японцы могут преподнести такой дар, к примеру, своему начальнику.

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