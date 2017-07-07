Пока Москва кивает на Париж, москвичи копят на парковку

Москва, , 09:16 — REGNUM Увеличение числа наземных парковок приведет к снижению пассажиропотока улицы, заявил ИА REGNUM президент московского транспортного союза Юрий Свешников, комментируя новые подсчёты столичной администрации. Тем не менее он отметил, что новые автостоянки нужно создавать не за счёт улично-дорожной сети, а на основе подземного и надземного пространств. При этом большое внимание стоит уделить тарификации парковок, так как это напрямую влияет на заполняемость подземных стоянок.

«Нужно создавать автоматизированные системы, как на Западе делают. Я изучал этот вопрос в Париже, там в последнюю очередь стали делать улично-дорожные сети, сначала используется все подземное пространство, потом надземное автоматизированное, и только когда уже и этого не хватило, стали использовать притротуарные парковки», — отметил Свешников.

По его словам, нужно более грамотно подходить к вопросу установления тарифов. Например, в таких точках, как ГУМ, ЦУМ есть подземные парковки, но стоимость места такова, что они стоят полупустыми.

«Когда сегодня власти говорят о том, что народ не использует подземные парковки, они не учитывают, что они не заполнены, потому что неэффективная тарифная политика. Когда у вас парковка стоит 300 рублей в час под зданием, вряд ли народ будет за эти деньги стоять», — заявил Свешников.

По словам Свешникова, в первую очередь о проблеме парковок должны заботиться крупные магазины, новые стадионы и другие точки массового скопления людей.

«Говорят, что припаркованные машины загромождают улицы и мешают проехать, но почему-то, если они за деньги стоят, они не мешают проехать», — также заметил он.

По словам председателя межрегионального профессионального союза водителей Алексея Котова, в Москве так и не решили вопрос оплаты автостоянок.

«Как водитель легкового автомобиля, я отрицательно отношусь (к платной парковке). Вот у меня, например, самый обыкновенный телефон, с его помощью оплатить парковку я не могу. Терминалов нет, а остановиться надо», — заметил Котов.

Он опасается, что платные парковки в скором времени могут распространиться за Московское центральное кольцо.

«Совершенно неоправданно ушли за Третье транспортное кольцо, приближаемся уже за Малое кольцо Московской окружной железной дороги, скоро будут по МКАДу платные парковки. Я не знаю, чего нашему правительству города Москвы не хватает. Не понимаю, зачем это делается», — заявил Котов.

Тем не менее, далеко не все москвичи отрицательно относятся к платным парковкам. По мнению руководителя проекта probok.net Александра Шумского, всё зависит от конкретной зоны проживания.

«Я не сказал бы, что москвичи настроены против парковок. Смотря о каких зонах идёт речь — там, где нет платных парковок, москвичи достаточно критично относятся, там где есть, поддерживают и предлагают расширять. Всё не так однозначно, как раньше», — считает Шумский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы заявили, что доля платных парковок составляет 37% от всей территории города. Всего в столице насчитывается около 83 тысяч платных парковок. В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.