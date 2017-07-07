Суд принял к рассмотрению иск Twitter к правительству США

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM В США судом принят к рассмотрению иск компании Twitter Inc. против правительства страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания подала иск еще в 2014 году, когда опубликовала доклад о том, что в адрес сервиса поступают запросы на предоставление сведений о пользователях. Тогда представители Twitter пояснили, что не могут раскрыть масштаб запросов в полной мере.

Как поясняли в компании, возможность публикации данных ограничена законом, что не позволяет обнародовать информацию о «внушительном количестве сделанных спецслужбами запросов». Так, в настоящее время Twitter может рассказать о запросах в формате «от 0 до 499» или «от 500 до 999».

Подав иск, Twitter хочет добиться права открыто публиковать данные о запросах. Власти США потребовали отклонить иск, однако их ходатайство было отклонено 6 июля судом Окленда (штат Калифорния).

Как пояснила судья Ивонна Роджерс, правительство не смогло доказать, что обнародование соцсетью данных о поступающих запросах связано с «прямой и явной угрозой» безопасности США. Таким образом, иску компании будет дан ход.