Холодные выходные в Москве: 7–9 июля ожидаются дожди и облачность

Москва, , 08:14 — REGNUM В Москве и области 7 июля ожидается похолодание, возможны дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр.

Воздух в Москве днем прогреется до 13−15 градусов, в области — до 16 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7−12 м/с.

Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью также временами не исключен дождь, в столице температура воздуха опустится до 10−12, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов.

Днем 8 июля сохранится облачная и дождливая погода. В Москве воздух прогреется до 14−16, по области — до 11−16 градусов.

По прогнозу синоптиков, только с 9 июля наметится тенденция на повышение температуры воздуха. Она сохранится и в середине июля.

Температура будет постепенно повышаться до +25 градусов, и к 15 июля температура наконец-то вернется к нормальным июльским значениям.

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