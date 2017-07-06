Синоптики считают, что летнее тепло придёт в Москву с 12 июля

Москва, , 22:55 — REGNUM Синоптики дали очередной прогноз о том, когда же в Москве настанет «нормальное» лето. Прогноз распространил сегодня, 6 июля, Гидрометцентр России.

В прогнозе утверждается, что показания термометров в Москве вернутся к нормальным июльским значениям к 12−13 июля.

«Хотя ночи будут прохладными, после полудня в понедельник (10 июля) прогнозируется +18…+23, во вторник (11 июля) +20…+25 градусов тепла. К середине недели значения температуры будут соответствовать июльской норме», — сказано в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Однако синоптики предупреждают, что погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром.

Ближайшие выходные, 8 и 9 июля, будут дождливыми и холодными.

«Столичный регион будет находиться под влиянием тыловой, холодной части циклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается погода с дождями и температурой на 4−6 градусов ниже климатической нормы», — сообщили в Гидрометцентре.

После холодных выходных, над средней полосой европейской России начнется перестройка атмосферных процессов. После этой перестройки над столичным регионом установится перенос теплого воздуха с юго-запада.

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