Светское государство не препятствие для христианского согласия

Москва, , 15:11 — REGNUM Какова здравая точка зрения верующего человека на государство как таковое? Чему надо уделять больше внимания — борьбе за покарание иноверцев или дружбе и сотрудничеству, направлкенной на укрепление своей страны? Об этом рассуждает в своей статье постоянныйавтор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Занимаясь защитой собственной богословской догматики, религиозные конфессии часто доходили до распространения всенародной свары. Границы ее доходили до масштабов межрелигозной войны, что, конечно, разрушал или ослабляло государства, которые постиглатакая беда, истоки которой угнездились в излишнем религиозном «благочинии» собственных граждан.

Напротив, государства, которые умели направить усилия многонационального и многоконфессионального населения на единую благую цель, крепли. Поэтому для христианина так важно понимание того, что вне зависимости от декларируемого вероисповедания, любойчеловек, творящий добро, творит его воистину во имя того же Бога. Мечта о распространении христианской веры как единого организующего принципа всех членов общества будет оставаться таковой до тех пор, пока разнонаправленность устремлений христиан как членов единой Церкви, будет приводить к ее внутреннимнестроениям. Нельзя вести корабль команде, не преодолевшей внутренние разногласия.

А ведь призвание христиан как общества в том числе — и и демонстрация миру прекрасного образца, который можно применить в имеющейся реальности для ее исправления и улучшения.

Подробности читайте в статье: Россия — светское государство и должно оставаться таким

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