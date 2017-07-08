Заповедь, стоящая особняком. Библия о «квалифицированном потреблении»

Москва, , 18:11 — REGNUM Десятая заповедь из тех, что были переданы Моисею на горе Синай Господом Богом, существенно отличается от девяти предыдущих. Почему она стоит особняком среди прочего, начертанного на скрижалях Завета, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Севак Мирабян.

Все дело в том, что предыдущие заповеди, директивно повелевающие человеку делать или, по большей части, не делать чего-либо, обращены именно к его видимой активности. В то время как десятая заповедь касается психологического настроя, которому должен следовать верующий. Вот как она звучит: «Не желай дома ближнего твоего; ни желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17).

Таким образом, можно сказать, что данная заповедь запрещает как зависть, так и стремление к неблагому обогащению. Действительно, все мы прекрасно знаем из исторических примеров и реальной действительности категории людей, которые становятся «богатыми не в Бога» за счет того, что беззастенчиво грабят и обманывают ближних своих, пользуясь своим властным, служебным или незаконным положением. Конечно, каждого из преступающих десятую заповедь ведет на преступление чувство зависти, не насыщаемое никаким материальным владением. Раз овладев человеком, желание иметь все, как у людей, может превратить его в бездонную прорву, некое подобие черной дыры, накручивающей на себя все большие и больше слои рабов, домов, рабынь и ослов ближних своих.

Грех стяжательства, вызываемый завистью, как и любой другой, это невпопад реализованный импульс человеческой природы, который изначально был добрым, но нашел себе неверную цель.

Способен ли современный человек обратить вспять злую направленность стяжательства (или, как сейчас говорят, «квалифицированное потребление») и принять свое имущество как инструмент добрых дел? Читайте статью: О чем говорит зависть?

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