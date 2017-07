Названа страна с наибольшим числом смертельных селфи

Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM В Индии зарегистрировано наибольшее количество смертей во время селфи, согласно совместному докладу исследователей из Университета Карнеги-Меллон и Института информационных технологий Индрапрастха, 6 июля сообщает The Times of India.

В совместном исследовании «Я сам и мое смертельное селфи» («Me, Myself and My Killfie») указано, что в период с марта 2014 года по сентябрь 2016 года в Индии зарегистрировано наибольшее количество смертей во время селфи, чем в любой другой стране мира.

Из 127 зарегистрированных смертельных случаев во всем мире в Индии погибли 76 человек, пытаясь сделать селфи.

Развитие технологий лишь способствует популярности селфи, порой люди готовы рисковать жизнью ради захватывающих кадров, заявила психолог Сальма Прабху.

«Некоторые люди слишком увлекаются и готовы подвергнуть себя неоправданному риску. Количество лайков в социальных сетях более не имеет смысла, если вы мертвы», — добавила Прабху.

Напомним, 5 июля в Курской области от удара током погиб 16-летний подросток. Мальчик забрался на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы сделать эффектное селфи.

