Жителей Южного Урала занесут в межведомственную электронную базу

Челябинск, , 19:30 — REGNUM В Челябинской области реализуют информационная система для учета предоставления социальных услуг и помощи населению региона. Система будет охватывать данные разных ведомств. В разработке принимают участие различные ведомства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Драйверы проекта: отделение ПФР по Челябинской области, министерство социального обслуживания Челябинской области и региональная Общественная палата. Еще в мае 2017 года в региональном отделении ПФР была создана рабочая группа по продвижению внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая активно взаимодействует с разными ведомствами.

«На сегодняшний день все пункты утвержденного плана мероприятий по организации внедрения в эксплуатацию ЕГИССО в регионе исполнены и находятся в постоянной работе», — уточнил глава отделения ПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин.

Синхронные действия осуществляет и Минсоц региона. Как площадка для обсуждения вопросов продвижения инфосистемы ЕГИССО подключена Общественная палата Челябинской области. Курирует создание системы первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.

Отметим, Пенсионный фонд России в 2017 году начал реализовывать IT-проект ЕГИССО. Электронная база вберет в себя персонифицированную информацию, используя данные разных ведомств. Будет учитываться полный спектр данных для представления о необходимости социальной помощи конкретному гражданину, жителю РФ. Организаторы надеются получить прозрачную картину в сфере социальных услуг и помощи. Планируется подключение к базе внебюджетных фонды, в первую очередь это Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. С 2016 года в пилотном режиме к проекту подключились Калужская область, Башкирия и Алтайский край.

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