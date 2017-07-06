В Новгородской области возбуждено новое «дело обманутых дольщиков»

Великий Новгород, , 18:48 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере ООО «Экспресс» и ООО «Модернизация» — руководитель этих компаний Валерий Марковкин, по данным следствия, получил от дольщиков более 60 млн рублей, но так и не закончил строительство многоквартирного дома по улице Шимской, 43, в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июля, в региональном следственном управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года руководство ООО «Модернизация» и ООО «Экспресс» заключило с гражданами не менее 23 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Шимской, 43, однако фактически взятые на себя обязательства не исполнило, полученными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению.

Отметим, что 4 июля 2017 года обманутые дольщики этого дома вышли на митинг, на котором обращались, в том числе, к правоохранительным органам. У дольщиков были в руках плакаты: «Правоохранители, где же ваша защита?», «Обманутые дольщики — это позор Великого Новгорода!», «Мы теряем квартиры, а власть — доверие!» «Губернатор! Обрати на нас внимание!» и подобными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах со строительством этого дома знают региональные власти. Ещё осенью 2016 года проблема обсуждалась на заседании правительства региона, причём речь шла о том, что в доме по улице Шимской, 43, своих квартир ждут 29 дольщиков — с ним были заключены договоры на 62,5 млн рублей.

Напомним, что только в июне 2017 года в Новгородском районном суде завершился 5-летний процесс по делу об обманутых дольщиках АНО «НЦСМ-Новотест»: экс-директору компании Сергею Кодыневу вынесен обвинительный приговор, пока не вступивший в законную силу. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

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Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. Потерпевшими по тому делу являлись более 600 дольщиков, квартирный вопрос которых власть решила в 2013 году с помощью другого застройщика.

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