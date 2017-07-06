Луценко: Заявление Януковича о госперевороте на Украине будет рассмотрено

Киев, , 18:51 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) изучит заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича об открытии дела о государственном перевороте и «примет обоснованное законом решение». Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 июля, генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, Янукович попросил военную прокуратуру Украины привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота в феврале 2014 года.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что составленный юристами экс-президента список лиц, которые, по их мнению, совершили государственный переворот на Украине, «является творением больного воображения Януковича».

Луценко заявил, что в данном списке должно быть не девять человек, а как минимум «полмиллиона людей, которые требовали свободы для этой страны на Майдане, и миллионы людей, которые стояли по всей стране и требовали свободы от мафии».

При этом глава Генпрокуратуры заявил, что заявление Януковича будет рассмотрено.

«Мы рассмотрим, конечно, зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры Украины, изучим и примем обоснованное законом решение», — сказал Луценко.