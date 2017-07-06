ДНР: В поврежденных обстрелами домах отменили плату за ЖКХ

Донецк, , 18:48 — REGNUM В ДНР по просьбам граждан приостановят начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в поврежденном в ходе боевых действий и ещё не отремонтированном жилье. Об этом сообщил сегодня, 6 июля, министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.

«Утвержден временный порядок приостановления начисления платы за услуги ЖКХ в поврежденных обстрелами домах. При разработке проекта постановления мы также учитывали сложившуюся социально-политическую обстановку и многочисленные обращения граждан республики с просьбами временно освободить их от уплаты фактически не получаемых ими коммунальных услуг», — отметил министр.

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В Минстрое уточнили, что рассматриваться будут заявки от лиц, повреждение жилья которых было подтверждено соответствующими актами. Следует отметить, что плата за услуги ЖКХ для владельцев поврежденных домов будет приостановлена до момента восстановления жилья. Решения будут рассматриваться в каждом случае индивидуально на заседаниях специальных межведомственных комиссий, в состав которых войдут представители органов местного самоуправления, исполнители жилищно-коммунальных услуг и парламентарии.

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Временный порядок прописан в постановлении Совета Министров ДНР № 7−15 от 15 июня 2017 года «Об утверждении Временного порядка приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в жилых домах или квартирах, поврежденных в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, в которых не выполнены ремонтно-восстановительные работы». Постановление было опубликовано и вступило в силу сегодня, 6 июля.