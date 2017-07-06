Следствие просит арестовать сбившую 6-летнего «пьяного» ребенка в Балашихе

Балашиха, Московская область, , 18:04 — REGNUM Виновница резонансного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, задержана и следствие будет ходатайствовать перед судом о её аресте. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. 31-летняя Ольга Алисова на придомовой территории сбила шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Экспертиза, работавшая по делу, установила, что в крови погибшего ребенка содержался алкоголь. Родители погибшего не согласились с результатами экспертизы и обратились в Следственный комитет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Отец погибшего мальчика был признан потерпевшим по делу.

Что касается Алисовой, то в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Стоит отметить, что МВД провело повторную экспертизу крови погибшего мальчика и в ней снова была обнаружена большая доза алкоголя. Следователи выясняют, как это стало возможным.

Правоохранительные органы задержали Алисову и собираются ходатайствовать перед судом о её аресте.