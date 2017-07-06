Жириновского раздражает засилие рекламы прокладок на ТВ

Москва, , 16:55 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен обилием рекламы, сообщающей о женской гигиене, и предлагает ее ограничить.

«Рекламируют женские прокладки, и в сюжете завуалированно сообщаются подробности женской гигиены, обыгрываются особые ситуации. Есть и другая реклама различных средств для женщин, которая намекает, что без этих товаров у женщин могут быть какие-то неприятные последствия: шершавые пятки, заболевания, трудности с половой жизнью и прочее. И как на это должны реагировать зрители? Им это приятно?» — отметил Жириновский.

Депутат Госдумы убежден, что на телевидении не должно оставаться рекламы, которая может негативно повлиять на детей или вызывать раздражение и неприятные чувства у граждан.