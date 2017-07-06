На Морском-речном вокзале Архангельска снесут незаконный терминал

Архангельск, , 16:58 — REGNUM Пассажирский терминал № 1 — тот, что расположен ближе к площади Профсоюзов — будет демонтирован на площади около Морского-речного вокзала в Архангельске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на директора департамента градостроительства Михаила Елагина. Это произойдет до 1 сентября 2017 года.

Сейчас там «красуется» два здания, которые планировалось задействовать как терминал для автовокзала. Однако, у застройщика возникли проблемы с подключением их к сетям. Кроме того, прокуратура неоднократно выносила протесты. По их мнению, здания стоят на площади незаконно.

По словам Михаила Елагина, планируется, что снос одного строения будет осуществлен силами и за счет собственника. В мэрии отмечают, что средств городского бюджета на эти цели потрачено не будет.

«Что касается терминала № 2, то в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на три года», — отметили в городской администрации.

Площадь объекта, который предстоит достроить, составляет 2800 кв.м. Согласно пассажиропотоку это удовлетворяет требованиям и покрывает существующие потребности. В то же время уже сейчас понятно, что терминал изменится как внешне, так и функционально.

«Собственнику объекта предстоит разработать документацию, предусматривающую не только сам транспортно-посадочный терминал, но и сопутствующие элементы инфраструктуры, в том числе озеленение, благоустройство, стоянку для автобусов. Таким образом, терминал должен обеспечивать все необходимые условия для ожидания пассажирами транспорта», — пояснил Михаил Елагин.

На сегодняшний день проектная документация и заявление на разрешение строительства в Администрацию города от собственника объекта ещё не поступили.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Архангельский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Архангельска, которым удовлетворен иск заместителя прокурора города о признании незаконными двух разрешений на строительство транспортно-пересадочных терминалов на площади у Морского-речного вокзала Архангельска.

Так как застройщиком были нарушены требования градостроительного законодательства и предоставления им неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Вопреки решениям суда застройщик возвел два здания терминала около МРВ, сейчас конструкции имеют стены, крышу, окна и практически готовы к эксплуатации.

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