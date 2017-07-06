Экоклассы деградируют, и даже 37% платных парковок не спасут воздух Москвы

Москва, , 17:55 — REGNUM Хотя в Москве не проводилось отдельных исследований по возможному вкладу платных парковок в изменение экологической ситуации, локальный положительный эффект от их внедрения есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом экологической безопасности и устойчивого развития транспорта Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Дмитрий Казнин. Тем не менее в вопросе экологической безопасности столицы самой важной остается проблема контроля классов автомобилей — несмотря на внедрение Евро 5 за этим никто не следит.

«Как минимум небольшой локальный положительный экологический эффект на территориях, где действуют платные парковки, будет. Они влияют на число поездок, люди вынуждены отказываться от них, так как не хотят расходовать лишние средства», — отметил Казнин.

Он подчеркнул, что в плане экологической безопасности важным является не внедрение платных парковок, а деградация системы эксплуатации транспортных средств. Несмотря на то, что вводятся новые требования по экологическим классам для транспортных средств (например, Евро 5), после регистрации за экологической безопасностью авто никто не следит.

«После того как транспортное средство вошло в обращение, приобретено и зарегистрировано, дальше экологические классы никто не контролирует. Все системы, которые обеспечивают Евро 5 и высшие экологические классы, — это каталитические нейтрализаторы, отработавшие фильтры, дизели и так далее, периодически нуждаются в замене. За их эксплуатационным состоянием нужно следить, иначе эта система будет деградировать. Иногда каталитические нейтрализаторы просто снимают, чтобы получить небольшой выигрыш мощности двигателей», — заявил Казнин.

Он отметил, что после того, как с автомобиля класса Евро 5 снимают каталитический нейтрализатор, он по своим показателям токсичности выбросов снижается до Евро 0. Хотя «экологическая» структура парка авто в России внешне выглядит ободряюще — он обновляется за счёт импортных транспортных средств, на практике картина менее оптимистична.

«В эксплуатации эти высокие экологические классы просто деградируют. Вот это одно из главных препятствий развития экологических парков по классам», — подчеркнул Казнин.

Напомним, ранее власти Москвы заявили, что доля платных парковок составляет 37% от всей территории города. Напомним, платные парковки появились в столице в 2012 году, первыми «пилотными» улицами стали Каретный Ряд и Петровка. С 26 декабря 2015 года на 291 улице оборудованы парковочные зоны.

Как ранее заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, готовится к принятию новая экологическая стратегия. Программа рассчитана до 2030 года. Планируется, что уровень загрязнения атмосферного воздуха снизится на 30% вблизи трасс, на 20% — у других территорий. По выбросам парниковых газов к 2030 году ожидается снижение на 25%. В области обращения с отходами произойдет снижение отходов до 30% от уровня 2015 года.