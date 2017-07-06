Власти Дагестана: ситуация в Ногайском районе находится под контролем

Махачкала, , 16:27 — REGNUM Ситуация в Ногайском районе Дагестана стабильна и находится под контролем, в районе обеспечивается соблюдение общественного порядка, заявили ИА REGNUM 6 июля в управлении пресс-службы и информации главы и правительства республики.

«Компетентные органы разбираются в ситуации. Все процедуры, связанные со сменой руководства муниципального образования должны проходить в соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении. Республиканские власти заинтересованы в решении вопроса в русле закона и в интересах местного населения», — сказал представитель управления.

Источник в Ногайском районе сообщил, что утром в районный центр Терекли-Мектеб прибыло два автобуса с сотрудниками полиции. Отстраненный депутатами райсобрания от должности исполняющего обязанности главы района Баймагомед Ярлыкапов в сопровождении полицейских занял кабинет главы района.

«Несмотря на решение депутатов об отмене распоряжения о назначении Баймагомеда Ярлыкапова исполняющим обязанности главы района, сегодня он пришел и занял кабинет главы. Мы говорим о законности нашего решения прежде всего потому, что его назначили заместителем главы администрации, а затем исполняющим обязанности главы района в нарушение устава. Согласно статье 32 устава замглавы администрации назначается главой района по согласованию с депутатами райсобрания. Этого сделано не было, с нами назначение не согласовывали, мы узнали о нем по WhatsApp», — заявил ИА REGNUM депутат райсобрания Эльдар Садыков.

В приемной главы района корреспондента ИА REGNUM проинформировали, что связаться с Ярлыкаповым не могут, так как он находится на совещании с полномочным представителем главы республики в Северном территориальном округе Дагестана Владимиром Деревянко.

Источник в правительстве Дагестана сообщил, что в район для разбирательства в ситуации выехал вице-премьер Рамазан Джафаров, курирующий вопросы безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник ОМВД России по Ногайскому району Баймагомед Ярлыкапов был назначен исполняющим обязанности главы района 29 июня. В знак протеста на это назначение 3 июля в селении Терекли-Мектеб перед зданием администрации района собрались около 500 человек. Протестующие прорвались в актовый зал административного здания, где провели сход.

Днем позже депутаты районного собрания Ногайского района собрались на внеочередную сессию и отстранили от должности Баймагомеда Ярлыкапова, избрав новым исполняющим обязанности руководителя района председателя райсобрания Руслана Насырова.

До выборов нового главы он будет совмещать обе должности. К выборам должно быть допущено не менее двух кандидатов. Их кандидатуры должна утвердить конкурсная комиссия, состоящая из трех представителей райсобрания и трех представителей главы республики.

Сегодня, 6 июля, группа депутатов райсобрания и собраний сельских поселений Ногайского района обратилась к полпреду президента РФ в СКФО Олегу Белавенцеву с просьбой «принять срочные меры для урегулирования политического конфликта».

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