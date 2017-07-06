Вода в кранах москвичей — предмет особой гордости мэрии

Москва, , 17:02 — REGNUM Улучшение экологии, эпидемиологическая ситуация, здоровье людей, являются ключевым фактором в развитии мегаполисов, без этого невозможно привлечь и сохранить в агломерации человеческий капитал, считает Сергей Собянин. Об этом он заявил на проходящем в Москве VII Московском урбанистическом форуме, сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

«Сохранение здоровья граждан является приоритетом для руководства любого города, и Москва здесь не исключение», — подчеркнул градоначальник.

Он также отметил, что благодаря колоссальным усилиям последнего десятилетия, Москва сделала прорыв в области охраны здоровья. В качестве примера он напомнил, что на текущий момент продолжительность жизни москвичей составляет 77 лет и по этому показателю город приближается к уровню стран Восточной Европы, входящих в Евросоюз, если не принимать в расчет республику Ингушетию, в которой, по словам мэра, на продолжительность жизни значительное влияние оказывает климат.

«В Москве нет ни горного воздуха, ни такой экологии, тем не менее продолжительность жизни самая высокая», — отметил мэр.

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Еще один предмет гордости московских чиновников — вода. По словам Сергея Собянина, она является самой чистой в России. Не менее высокой оценки удостоились усилия властей в ряде других областей жизнедеятельности: в Москве зафиксировано наименьшее количество техногенных катастроф, ДТП, а также погибших на дорогах.

«Поэтому те приоритеты, которые были названы, для нас являются одними из самых главных, и мы будем продолжать над ними работать», — заключил мэр.

Как, в свою очередь, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, человечество вступило в новую эпоху, и среда современных мегаполисов несёт новые угрозы. Она выделила химические, биологические и физические факторы, влияющие на здоровье людей.

«Ежедневно синтезируется 500 химических веществ, под воздействием которых мы находимся», — заявила Попова.

Кроме того, человечество постоянно живет под воздействием такого фактора как электромагнитное излучение, воздействие которого постоянно и системно усиливается. Ещё один не менее значимый фактор — это постоянно увеличивающийся уровень шума.

«Поэтому количество людей, условия их жизни в одном месте должны быть обеспеченны условиями для сохранения здоровья», — заключила Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ положительно оценивает развитие московской агломерации, и, в свою очередь, прилагают огромные усилия к тому, чтобы в России появилось как можно больше таких агломераций как Москва и Санкт-Петербург.

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