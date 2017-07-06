Росгвардия выдохнула, у охотников праздник: будет ли безопасно?

Москва, , 16:48 — REGNUM С 1 октября 2017 года вступят в с силу изменения закона «Об оружии». Теперь контрольный отстрел нарезных стволов нужно будет производить один раз в 15 лет, а не в 5, как это было раньше. По словам владельца компании по организации охотничьего туризма «Беляков Хантинг» Алексея Белякова, для Росгвардии, получившей в наследство от МВД острую проблему контрольных отстрелов, поправки стали облегчением, а для охотников — настоящим подарком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Можно не сомневаться, что все охотники и владельцы нарезного оружия, а вместе с ними и сотрудники лицензионно-разрешительных отделов ГУ Росгвардии облегченно выдохнули. Надеюсь, принятые изменения законодательства упростят им жизнь и снимут проблемы, которые всегда возникали при контрольном отстреле», — заявил ИА REGNUM Алексей Беляков.

Он отметил, что изменения в законодательстве связаны с тем, что лицензионно-разрешительная работа перешла от МВД ГУ Росгвардии. Столкнувшись с проблемами, возникающими при организации контрольных отстрелов нарезного гражданского оружия, новое ведомство предприняло действия, направленные на их решение. Теперь внесенные поправки упростят жизнь и сотрудникам лицензионно-разрешительных органов и владельцам нарезных стволов.

«Для контрольного отстрела было необходимо дозвониться до тиров МВД и записаться на время, которое устанавливали их сотрудники. Вроде всё правильно и продуманно. Однако дозвониться не удавалось порой неделями. Нагрузки на тиры были такими большими, что те, кто производил отстрел, просто элементарно с ними не справлялись, они не успевали всех принять и отстрелять оружие. Поэтому телефоны в тирах разрывались от звонков, а сотрудники не снимали трубку, потому что не успевали отвечать. Всегда это была мучительная и трудоемкая процедура. Теперь после увеличения сроков между контрольными отстрелами нагрузки на тиры и на их сотрудников должны снизиться, что сделает процесс отстрела более простым и удобным», — заявил Алексей Беляков.

Замена пятилетнего срока отстрела на пятнадцатилетней не приведет к каким-то негативным последствия в сфере контроля за оборотом гражданского оружия. Не скажется это и на увеличении количестве преступлений с применением оружия, уверен он.

«Здесь важно понимать, что сроки продления лицензии на владение оружием остались прежними, они как были пять лет, так такими и будут. Тут нет никаких изменений. Людям, как это было и раньше, придется раз в пять лет являться в разрешительные отделы со всем необходимым набором документов и справок, чтобы встать на учёт и продлить лицензию на право владеть огнестрельным оружием, в том числе и с нарезным стволом», — сообщил Алексей Беляков.

По его словам, решение об отстреле раз в 15 лет принято на том основании, что охотники из нарезного оружия стреляют не часто — всего несколько раз в год, а большинство вообще не больше двух раз. От такого количества выстрелов не происходит износа стволов на достаточно долгом промежутке времени, а потому и потребности в частом контрольном отстреле не существует.

«Количество преступлений с использование охотничьего оружия минимально. Большинство охотников законопослушные люди, и все они стоят на учете. Если и случаются эксцессы, то это скорее исключение, чем правило. Преступник же предпочитают незарегистрированное оружие», — говорит Алексей Беляков.

Напомним, обязанность производить контрольные отстрелы оружия с нарезным стволом прописана в федеральном законе «Об оружии» и постановлении правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Изменения в федеральный закон внесли 1 июля 2017 года.

Отстрелы оружия производятся с целью постановки на учет в федеральной пулегильзотеке ГУ Росгвардии и обеспечения его розыска в случае утраты, хищения, раскрытия преступлений.