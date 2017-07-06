Погода летом останется неустойчивой – Гидрометцентр

Москва, , 16:13 — REGNUM Не стоит беспокоиться по поводу ливней. В России в годовом фоне июль — самый влажный месяц, поэтому не стоит пугаться. А ливни, грозы, град и шквалистый ветер — это неотъемлемое свойство летнего периода. Об этом заявила синоптик, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно помнить, что мы живем в умеренных широтах, где погода всё время меняется. При этом стоит отметить, что в России сложилась необычная ситуация в том плане, что с середины апреля температура воздуха недобирает нормы. Основная причина — именно в характере атмосферной циркуляции, то есть над территорией России преобладает пониженное поле атмосферного давления — это более низкие уровневые поверхности атмосферы, которые прижимают всю влагу ближе к земле», — пояснила синоптик.

«Циклоны приходят и с северо-запада, и с юга, сейчас подходит циклон с востока, который в течение недели будет удерживать прохладную погоду. Нужно еще перетерпеть холодную дождливую погоду. Пока она будет отставать от нормы на 4−6 градусов. Будут сохраняться прохладные ночи и прохладные дни», — сказала она.

По ее словам, только с 9 июля наметится тенденция на повышение температуры воздуха. Она сохранится и в середине июля. Температура будет постепенно повышаться до +25 градусов, и к 15 июля температура наконец-то вернется к нормальным июльским значениям.

«Но вместе с тем погода останется по-летнему неустойчивой. Какие-то дни будут без осадков, солнечными, теплыми, кому-то они покажутся даже жаркими (например, жителям мегаполисов), но в какие-то дни, безусловно, будут идти кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Ни один июль без этого не обходится», — отметила Макарова.

Стоит отметить, что достоверные прогнозы Гидрометцентр дает на 5−7 дней. Долгосрочными прогнозами можно пользоваться только ориентировочно. Исходя из этого не исключено, что этим летом будут периоды более жаркой погоды.

«Третья половина июля и начало августа — это макушка лета. Не стоит говорить, что лета не будет или оно заканчивается, — считает синоптик. — Мы всё-таки находимся в периоде, когда лето только разгорается».

«Точный прогноз на август давать пока рано. В августе начинается закат лета. Но ожидается, что дни будут теплыми, а ночи по сравнению с июлем — более прохладными. Думаю, что все успеют получить все прелести российского лета в самом хорошем смысле этого слова», — высказала свое мнение Макарова.

«В целом уже в России не получится теплого лета, потому что первая половина календарного лета получается с температурой ниже нормы. Но не стоит этого пугаться, температура окажется около нормы. Напомню о климате в России — для самого жаркого месяца июля средняя ночная температура +13, +14 градусов, а средний дневной максимум достигает лишь +23 градуса. Это нормально для наших широт», — считает специалист.

«К тому же имеет место изменение климата на Земле. Переменчивость погоды можно объяснить тем, что она старается угодить вкусам всех людей — и тем, кто любит теплые и жаркие дни, и тем, кому нравится более прохладная с кратковременными дождями погода», — резюмировала главный специалист Гидрометцентра.

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