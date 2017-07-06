Аэропорт «Пулково» поставил рекорд в дни Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В один из дней проведения футбольного Кубка конфедераций петербургский аэропорт «Пулково» установил суточный рекорд в новейшей истории аэропорта. 30 июня 2017 года аэропорт отправил и принял 524 рейса, которыми воспользовались 65 278 человек. Об этом сегодня, 6 июля, сообщила пресс-служба ООО «ВВСС» — управляющей компании аэропорта.

Всего же в дни Кубка конфедераций, с 15 июня по 2 июля 2017 года, аэропорт «Пулково» обслужил 8 205 рейсов на прилет и вылет, пассажиропоток воздушной гавани составил 1 093 373 человека.

Выполнено 4 853 внутренних рейса (607 317 человек) и 3 352 международных рейса (486 056 человек). В их числе — 18 рейсов со сборными по футболу из России, Новой Зеландии, Камеруна, Австралии, Португалии, Германии и Чили.

В период проведения Кубка конфедераций все службы аэропорта работали в усиленном режиме. Для удобства иностранных болельщиков в стерильной зоне прибытия международных рейсов работал центр выдачи персонифицированных карт зрителя (FAN ID), которые предоставляли болельщикам право въезда на территорию России без оформления визы.

Напомним, Кубок конфедераций FIFA 2017 проходил в России в период с 15 июня по 2 июля 2017 года. Финальный матч турнира состоялся в Санкт-Петербурге 2 июля, в нем сборная Германии победила команду Чили.

Добавим, что матчи Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург Арена» посетило более 197 тысяч зрителей.

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