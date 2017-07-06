Беженцы из Сирии, Ирака и других стран в Прибалтике: голод и нищета

Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Множество беженцев, переселенных в страны Прибалтики, сталкиваются там с враждебностью и нищетой и, в конце концов, решаются на поездку в другие страны Европы, пишет BBC.

Для ЕС это большая головная боль. А что еще говорить о Польше, Чехии и Венгрии, которые вообще не хотят принимать беженцев, спрашивает издание.

Мекхарена из Эритреи в Латвию через Италию прибыл год назад. Он добирался до Европы через Уганду, Эфиопию, Израиль и Египет. Только за день до вылета он узнал, что отправится в Латвию. Ему не разрешили выбирать страну, и мужчине это, конечно, не понравилось. «В Европе много беженцев из Эритреи. Мы общаемся между собой и знаем, что в Германии власть дает жилую площадь и 400 евро в месяц на карманные расходы. В Латвии нам ничего не дают — только 139 евро», — рассказывает он.

В Риге найти однокомнатную съемную квартиру за такую сумму очень трудно, а власть не планирует повышать пособия. Власти Латвии говорят, что для этого просто нет возможностей. Мекхарена поясняет, что именно из-за низкого уровня проживания многие беженцы бегут из Латвии, как только получают все необходимые документы. На такую сумму в стране просто не выжить.

Беженцы оставляют все страны Прибалтики — Латвию, Эстонию и Литву. Из переселенных в Литву 349 беженцев 248 уехали из страны, как только получили официальный статус беженца. В Литве помощь беженцам колеблется от 102 до 204 евро в месяц. В Эстонии из 136 приехавших мигрантов успели уехать 79. Оставшимся Эстония платит по 130 евро в месяц.

Как только мигранты получают статус беженца, они могут свободно путешествовать по ЕС и присоединиться к друзьям или семье в Западной Европе.