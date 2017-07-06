В Оренбурге отзовут все уведомления об увольнении воспитателей

Оренбург, , 15:49 — REGNUM В Оренбурге оптимизации штата воспитателей в детских садах не будет. Об этом в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» заявила начальник управления образования города Нина Гордеева. Она отметила, что все уведомления о сокращениях будут отозваны, а детские сады продолжат работу в привычном режиме.

«Вчера (5 июля) состоялось очередное совещание у нашего губернатора, где было четко озвучено не допустить сокращений в городе Оренбурге. Мы согласно этому поручению и работаем», — сказала Гордеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что с 1 сентября в работе дошкольных учреждений произойдут изменения. В детских садах, где ранним утром и перед закрытием низкая наполняемость, предполагалось создание дежурных групп. Кроме того, под сокращение попадали десятки воспитателей. Новшества вызвали бурную реакцию у родительского сообщества. Активные родители были готовы выйти на митинг, если их мнение чиновники не услышат. Заверения министра образования области и начальника городского управления образования в том, что на детях и родителях изменения негативно не скажутся, не успокоили законных представителей воспитанников детсадов. В ситуацию вмешался губернатор Юрий Берг, потребовав от градоначальника навести порядок и сделать так, чтобы воспитатели не попали под сокращение.

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