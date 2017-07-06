Йемену приходится выбирать: Либо голод, либо холера

Сана, , 15:46 — REGNUM В Йемене растет риск голода, так как все доступные ресурсы брошены на борьбу с холерой, заявил официальный представитель ООН, сообщает 6 июля Agence France-Presse.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что гражданская война в стране, продолжающаяся два года, поставила страну на грань гуманитарной катастрофы.

В апреле разразилась эпидемия холеры, причиной тому стало отсутствие должного медицинского обслуживания: более половины медицинских учреждений были уничтожены войной.

Порядка 270 тыс. случаев заболеваемости холерой было зафиксировано в стране, более 1 тыс. 600 человек погибли только за два месяца.

«Гуманитарным организациям пришлось перенаправить свои ресурсы на борьбу с холерой, что привело к возникновению угрозы голода», — отмечают в ООН.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается два года. Противостояние вылилось в крупнейший гуманитарный кризис на планете. Тысячи людей погибли, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Ситуация осложняется угрозой голода, а также эпидемией холеры.

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