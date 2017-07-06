Ярославцы обеспокоены исчезновением приствольных чугунных решеток

Ярославль, , 15:27 — REGNUM В Ярославле на улице Советской сняли чугунные приствольные решетки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор книги «Сто деталей Ярославля» Ян Левин. В своей книге ярославец описал различные городские детали, формирующие городскую среду, поэтому пропажа одного из традиционных элементов вызвала у него тревогу.

«Приствольная решётка — один из уличных элементов, который формирует облик не только улицы, но и города. Она преследует не только эстетическую функцию — помимо этого, она защищает дерево от пешехода, а пешехода от дерева. Если люди будут вытаптывать грунт, спрессовывая и уничтожая его, дерево умрёт. В свою очередь, если решётки не будет, люди будут пачкать ноги и разносить землю по городу, добавляя в него грязи. Конечно, по сравнению с раскатанными в дым газонами грязь с приствольного грунта — это песчинка в море, но советские (решётка датируется 1950-ми) городские ландшафтники прекрасно понимали, что всё начинается с малого», — рассказал корреспонденту

Приствольные решетки применяются для обустройства городских улиц, площадей и парков. Устанавливаются на асфальтированных или мощеных дорогах и тротуарах для защиты корневой системы деревьев, для полива, увеличения пешеходной зоны.

За деревьями на улице Советской следит МБУ «Горзеленхозстрой». Там корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решетки были сняты для покраски и для изготовления под них «подложки» круглой формы. Сейчас она частично круглая, частично квадратная.

«Мы собирались их вернуть, но в агентстве по муниципальному заказу мэрии города нам сказали, что на Советской улице будет производиться замена тротуарной плитки. То ли на другую, то ли на асфальт. Аукцион на эти работы еще не разыгран, и поэтому решетки мы пока храним на своих складах. Нет смысла их возвращать на место, а когда начнутся ремонтные работы, снова убирать. Как только плитку поменяют, то вернём приствольные решетки на место», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

На сайте госзакупок информации об этом аукционе найти не удалось. В МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля сообщили, что у них заказов на такой аукцион нет. И.о. директора департамента городского хозяйства мэрии города Наталья Шетнева сказала, что у нее информации о ремонте или замене тротуарной плитки на улице Советской нет. Первый заместитель директора ДГХ Сергей Карханов тоже не знает ни о каких работах на улице Советской. Отметим, что тротуарная плитка в этом месте не вызывает каких-либо нареканий.

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