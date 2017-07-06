В Ярославле школа детского омбудсмена выпустили первых учеников

Ярославль, , 15:19 — REGNUM В Ярославле подвели итоги совместного проекта Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и «Молодой гвардии» по подготовке общественных помощников детского омбудсмена.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате детского омбудсмена, в рамках проекта был открыт институт молодых правозащитников. В нем участвовали студенты ярославских вузов. Участники прослушали курс лекций, закрепили знания на мастер-классах и деловых играх. По итоговым результатам зачетов и экзаменов трое лучших выпускников школы молодого омбудсмена стали общественными помощниками Уполномоченного и были включены в кадровый резерв аппарата.

Лучшие результаты показал Евгений Жижко, студент экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова; 2-е место заняла Марина Орлова, студентка филологического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского; 3-е место разделили студентки юридического факультета Демидовского университета Ксения Артемьева и Анастасия Федорук.

«Основными положениями Национальной стратегии действий в интересах детей устанавливается необходимость предоставления качественных знаний, дружественное правосудие к детям, а также вовлечение молодежи в решение общественно-значимых проблем. Если сказать проще, то мы почему-то привыкли, что проблемами детей и, в частности, защитой их прав занимаются умудрённые опытом взрослые. Но часто молодым людям гораздо легче удаются осуществлять коммуникацию по проблемным вопросам. При этом, уровень компетенции молодых специалистов достаточно высок. Об этом, кстати, свидетельствуют и результаты проекта», — сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.