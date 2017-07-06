Комитет рекомендовал Госдуме не запрещать суррогатное материнство

Москва, , 15:07 — REGNUM Законопроект о запрете суррогатного материнства комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Предлагалось запретить «использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Первый заместитель главы думского комитета Ольга Окунева («Единая Россия») указала на то, что в действующем законодательстве «прописаны и приняты» нормы, которые позволяют «этот вопрос урегулировать».

Отметим, что профильным комитетом назначен комитет по охране здоровья, он пока заседания по этому вопросу не проводил.

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