В Саудовской Аравии был убит полицейский

Эр-Рияд, , 15:32 — REGNUM Сотрудник спецназа Саудовской Аравии был убит в восточной части страны, сообщает 6 июля Reuters.

Инцидент произошел в поселке Аль-Авамия в нефтедобывающей провинции Эль-Катиф, где большинство населения составляют шииты.

Помимо погибшего спецназовца, еще три человека получили ранения. Подробности убийства не сообщаются.

Конфликт в регионе вспыхнул после того, как Эр-Рияд снес бульдозерами часть города Аль-Мусавара, чтобы освободить место под строительство.

По словам местных властей. нападающие воспользовались узкими улицами, чтобы скрыться с места происшествия.

Напомним, противоречия между правительством Саудовской Аравии и шиитским меньшинством страны обострились после того, как Эр-Рияд казнил религиозного проповедника Нимра ан-Нимра 2 января 2016 года.

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