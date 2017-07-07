Не для всех: Госдума обсудит порог долга для запрета на выезд за границу

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 7 июля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, предусматривающий повышение порога задолженности для выезда за границу — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, сообщает ИА REGNUM. Речь идет прежде всего о нарушителях ПДД.

Механизм

Согласно поправкам, в случае, если должник по истечении двух месяцев после окончания срока для добровольного возврата средств не заплатил всю сумму, то судебный пристав может снизить планку и вынести решение о невыпуске заграницу, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей.

Нововведение не коснется должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тыс. рублей.

Ускорение

Кроме того, ускоряется процедура по снятию запрета на выезд. Так, снимать запрет на выезд должников, оплативших задолженность, смогут судебные приставы-исполнители центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Они должны будут не позднее 1 дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате лицом задолженности по исполнительному документу, вынести постановление о снятии ограничения на выезд. Постановление будет выноситься в форме электронного документа. Сейчас проверки погашения долгов перед выездом гражданина за границу составляет от 7 до 10 дней.

Обмен документами между судебными приставами и органом государственной власти, осуществляющими пограничный контроль, также будет производиться в электронной форме, что существенно ускорит процесс снятия временного ограничения на выезд из страны, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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