В Крыму утвердили новый состав Общественной палаты

Симферополь, , 14:46 — REGNUM В Крыму завершился процесс формирования нового состава Общественной палаты: две трети республиканской ОП утвердили сегодня, 6 июня, оставшуюся треть. Руководить государственным консультативно-совещательным органом, как и в прошлую каденцию, продолжит Григорий Иоффе, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также кресла заместителей председателя ОП вновь занял политолог Александр Форманчук и доктор исторических наук Александр Рудяков.

«Большинство членов палаты переизбраны в новом составе. Они проделали огромную работу, вели мониторинг проблем граждан, и справились с этим делом блестяще. Более открыто за эти три года власть в Крыму никогда не работала. Конечно, многие вопросы ещё не решены, но мы только в начале пути. Я надеюсь, что Общественная палаты РК второго созыва станет полем для обсуждения самых острых проблем», — отметил в своём вступительном слове глава Крыма Сергей Аксёнов.

Помимо этого члены крымской ОП утвердили состав семи комиссий: по вопросам культуры и межнациональных отношений; вопросам общественной экспертизы и нормативно-правовых актов; экономического развития и предпринимательства; образования, науки и патриотического воспитания; развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии; социальной политики, здравоохранения и делам ветеранов; делам молодёжи, спорту и волонтёрству.

По результатам рейтингового голосования в состав ОП вошли: Руслан Баиров, Ольга Безугловец, Олег Кушнир, Борис Левин, Анжелика Лучинкина, Александр Новосельский, Александр Рудяков, Валерий Садовой, Николай Съедин, Александр Форманчук, Виктор Харабуга, Роман Чегринец.

Ранее Сергей Аксенов по своей квоте утвердил ещё 12 членов ОП: Дениса Батурина, Анастасию Игнатович, Григория Иоффе, Вячеслава Мартынова, Анатолия Петрова, Александра Сибилева, Ольгу Собещанскую, Ирину Стрельникову, Александра Бочкарёва, Льва Григорьева, Наталью Резниченко и Инну Шишову.

Напомним, согласно закону, треть Общественной палаты нового состава утверждает глава Республики. Вторую треть из крымчан, представляющих некоммерческие организации Крыма — местный парламент, а последнюю треть формируют уже избранные члены.