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«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину

Общество

На Ставрополье проверяют факты о коррупции, изложенные в обращении сотрудника полиции президенту РФ

Ставрополь, 6 июля 2017, 13:42 — REGNUM  В МВД Ставрополья разгорелся скандал, поводом к которому стала жалоба сотрудника дорожной полиции города Пятигорска президенту РФ. В обращении, направленном в электронную приемную Владимира Путина, полицейский жалуется на свое руководство, которое само погрязло во взяточничестве и понуждает к этому своих подчиненных.

Электронную копию обращения к президенту опубликовал «Блокнот Ставрополя».

«Обращаюсь к Вам с мольбой, помогите нам, простым офицерам, дайте работать по закону, мы устали требовать от граждан взятки», — взывает в Путину полицейский.

В тексте обращения полицейский сообщает о том, что всех сотрудников заставляют сдавать по 4−5 тыс. рублей после каждой смены командиру взвода, а тот в свою очередь передает их начальнику ОМВД по городу Пятигорску.

«А если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем и думаем, после чего нас направляют на те посты, где приходится стоять 24 часа в сутки, а кто деньги приносит, тот работает в центре города», — цитирует издание текст обращения.

Просьба обратившегося к президенту заключается в том, чтобы организовать оперативный эксперимент с участием сотрудников ФСБ.

В информационно-справочной службе администрации президента подтвердили, что такое обращение к ним действительно поступило еще 8 июня 2017 года. По закону ответ на него должен быть дан в течение 30 дней.

В МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по изложенным в обращении фактам будет организована служебная проверка. Об этом проинформировала Светлана Сухорукова, старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.

Однако в ряде СМИ уже появилась информация, что в ГИБДД по Ставрополью установили, что человек, пожаловавшийся президенту на процветающую в отделе дорожной полиции города Пятигорска коррупцию, никогда не работал в органах МВД региона.

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