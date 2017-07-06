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Ростовчане выйдут на митинг с требованием сохранить Александровскую рощу

Общество

В акции планируют принять участие до 1 тыс. горожан

Ростовчане выйдут на митинг с требованием сохранить Александровскую рощу
© ИА REGNUM
Роща

Ростов-на-Дону, 6 июля 2017, 13:41 — REGNUM  Жители Ростова-на-Дону готовятся к проведению митинга в защиту Александровской рощи. Организаторы выйдут на проспект 40-летия Победы с одним единственным требованием — сохранить «островок живой природы», передает ИА REGNUM 6 июля.

Поддержать акцию своим присутствием планируют около 1 тыс. горожан. Вместе с активистами они хотят обратить внимание общественности и властей на проблему сохранения зеленых насаждений на территории рощи. Это можно осуществить, придав ей статус зоны рекреации Р1. Такой статус влечёт за собой запрет строительства любых капитальных объектов на территории.

Тем временем, в Александровской роще под обустройство парка выделена площадь в 14 гектаров. План его общественникам пока не представлен. Вся остальная территория, согласно генплану, уходит под жилые комплексы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона Александровка пытаются сохранить рощу уже несколько лет. В апреле было составлено обращение президенту РФ Владимиру Путину. Петиция, по словам неравнодушных горожан, это последняя отчаянная попытка сохранить остатки зеленой зоны.

«Мы хотим, чтобы незамедлительно было прекращено всякое строительство на территории рощи», — говорится в письме.

Ранее по теме: «Дай Бог, чтобы до Путина дошло!»: Ростовчане хотят спасти рощу

Напомним, по планам властей, новый парк общей площадью более 14 гектаров будет разбит на улице Вересаева в Пролетарском районе. На этой территории обещают создать футбольное поле, площадку для волейбола и баскетбола, а также два гимнастических комплекса, детские площадки и малые архитектурные формы, а также зону для проведения пикников.

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