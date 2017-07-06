Тюменских полицейских лишают жилья по суду

Тюмень, , 13:32 — REGNUM Проблема необеспеченности жильем полицейских, поднятая школьником из Югры на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, характерна и для Тюменской области. Об этом уральским СМИ рассказала супруга ветерана органов внутренних дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Её муж проработал в системе МВД 20 лет. И по выходу на пенсию остался без крыши над головой. Два года назад семью Левинских выставили из ведомственного общежития в 30-градусный мороз на улицу, невзирая на наличие двоих детей.

Гражданин с 1994 года по 2011 год работал инструктором по вождению в Тюменском юридическом институте МВД России. В 2001 году встал на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Когда в 2004 году его коллеги стали получать квартиры, Левинский стал выяснять, как продвигается очередь. Выяснилось, что его исключили из очередников.

«Мне сказали, что я вовремя не подал справки, подтверждающие то, что являюсь нуждающимся. Их следовало собирать каждый год, что, как потом объяснил мне юрист, противоречило законодательству — такие документы на самом деле нужно предоставлять только при постановке на учет и перед тем, как непосредственно получить квартиру. Тем не менее справки я сдал, хоть и с небольшим опозданием — в тот момент не было денег, а за получение любой бумажки в нашей стране надо платить», — пояснил гражданин изданию «РБК-Тюмень».

Кроме того, его супруге по наследству от умершей мамы досталось 10 кв. м жилой площади в Свердловской области. Это тоже привели как аргумент исключения из очереди на жилье. Однако вписали потом в какую-то книгу очередников, которая, по словам мужчины, пропала при реорганизации вуза в Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

Во время реорганизации гражданина перевели на должность водителя в УМВД России по Тюменской области. Он вновь собрал документы для постановки в очередь.

«Передал документы ответственной сотруднице, но она сперва ушла на больничный, потом в декрет. Так все и зависло. А в 2013 году я вышел на пенсию, получив статус ветерана труда», — рассказал «РБК-Тюмень» Сергей Левинский.

Через два месяца после ухода на пенсию он получил иск от Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ — его семья должна была покинуть служебное жилье. Суд институт выиграл. Семья Левинских была выселена в феврале 2015 года. Сейчас они проживают у родителей Сергея.

Левинские обращались со своей бедой в прокуратуру и Следственный комитет, но там кивают на решение суда. Они пытаются доказать, что глава семейства много лет стоял в очереди на жилье, но так его и не получил.

«Мы писали запросы в Москву, оттуда все отправляли на местный уровень, в итоге мы получали «отписки». Таких семей, как наша, много, но проблема в том, что кто-то из пострадавших — действующие сотрудники, которых по суду выписывают из служебных квартир. Чтобы доработать до пенсии, жертвы молчат», — сообщила Ирина Левинская «Накануне.RU».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Накануне.RU» сообщили, что Левинский не предоставил документы в жилищно-бытовую комиссию.

«Вопрос о внесении его в список у нас не рассматривался. По каким причинам он не принес бумаги, нам не ясно», — ответили в УМВД информационному агентству.

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