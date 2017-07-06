Латвия лидирует в Европе по смертности от рака шейки матки

Рига, , 13:28 — REGNUM В 2016 году рак молочной железы был выявлен у 1152 латвийских женщин, в том числе у 37% — на третьей или четвертой стадии. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист по онкологии Минздрава Латвии Даце Балтиня, передаетLETA.

Она рассказала, что, согласно статистическим данным, на каждые 100 000 женщин приходится в среднем 22 случая заболевания раком шейки матки. Специалист отметила, что этот показатель — один из самых высоких в Европе. В Великобритании, например, он в четыре раза ниже. Также и смертность от рака шейки матки в Латвии одна из самых высоких в Европе.

Для того чтобы актуализировать вопрос о профилактике заболеваемости раком в латвийском обществе, Минздрав начал информационную кампанию «Семейное счастье». Ее цель — повысить участие людей в скрининговой программе. В рамках ее можно пройти обследование на рак молочной железы, шейки матки и кишечника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на сегодняшний день количество онкобольных в Латвии приближается к 80 тысячам. Рак — вторая наиболее частая причина смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты Латвии с подозрением на онкологические заболевания ожидают своей очереди на исследования по полгода и больше. А многие опухоли обнаруживаются на поздней стадии, когда помочь могут только медикаменты нового поколения — так называемая целевая терапия, блокирующая развитие раковых клеток.

Напомним, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, за последние 10 лет число онкологических пациентов в Латвии увеличилось почти на 40%. Ежегодно рак диагностируется примерно у 11,5 тысячи жителей Латвии.

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