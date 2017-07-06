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Новгородский суд объяснил волокиту в процессе по делу обманутых дольщиков

Общество

Дело рассматривалось в суде почти пять лет, а судебные заседания откладывались 235 раз, но не из-за неудовлетворительной организации судебного процесса

Великий Новгород, 6 июля 2017, 13:12 — REGNUM  Длительность рассмотрения уголовного дела об обманутых дольщиках компании АНО «НЦСМ-Новотест» в Новгородском районном суде составила около пяти лет, но процесс затянулся не из-за неудовлетворительной организации. Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь Новгородского районного суда Валерий Таганский.

Он сообщил, что уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора АНО «НЦСМ-Новотест» поступило в суд 19 июня 2012 года и в тот же день было распределено судье.

Процесс начался 1 августа 2012 года и, согласно установленному графику, судебные заседания должны были проводиться от 3 до 5 раз в неделю.

«Фактически они многократно (в 235 случаях!) откладывались. Из этого количества 190 судебных заседаний были перенесены из-за болезненного состояния подсудимого, причем часто после начала заседания, по его просьбе осуществлялся вызов в здание суда бригады скорой медицинской помощи», — отметил Валерий Таганский.

В 32 случаях заседания переносились из-за неявки адвокатов — в связи с болезнью либо занятостью в других процессах, в восьми случаях — из-за неявки потерпевших (ими были признаны 613 граждан и 11 юридических лиц), трижды на процесс не явился сам подсудимый.

Также процесс откладывали назначенная судом комплексная судебная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза подсудимого в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга; необходимость в обследовании подсудимого в медицинском учреждении Великого Новгорода; необходимость предоставления времени адвокату для ознакомления с материалами уголовного дела и прочие основания.

«Например, 19 декабря 2013 года процесс был отложен в связи с тем, что не явились два защитника подсудимого, а третий защитник без разрешения судьи покинул зал судебного заседания», — отметил пресс-секретарь Новгородского районного суда.

По его словам, для решения проблемы судом направлялись повестки потерпевшим, оформлялись принудительные приводы участников процесса в суд, направлялись запросы в медицинские учреждения и письма в адвокатскую палату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело было рассмотрено 7 июня 2017 года с вынесением обвинительного приговора Сергею Кодыневу, пока не вступившего в законную силу. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Читайте ранее в этом сюжете: Обманувший более 600 дольщиков экс-депутат приговорён к 8,5 годам колонии

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