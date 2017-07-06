Главы КНР и ФРГ открыли сад панд в Берлинском зоопарке

Берлин, , 13:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли участие в торжественной церемонии, посвященной открытию сада панд в Берлинском зоопарке. Бамбуковые медведи проведут в столице Германии 15 лет, после чего отправятся на родину в Китай.

В ходе своего выступления на церемонии открытия Си Цзиньпин подчеркнул, что прибытие панд из провинции Сычуань в Берлин является символом многолетней дружбы между народами Китая и Германии, пишет «Хэсюнь синьвэнь».

«Я хочу поблагодарить зоологов из КНР и Германии за ту сложную работу, с которой они великолепно справились. Благодаря совместным усилиям специалистов двух стран, Мэн Мэн и Цзяо Цин обрели новый прекрасный дом», — подчеркнул китайский лидер.

Со своей стороны, Ангела Меркель отметила, что немецкие специалисты готовы сделать все возможное для того, чтобы бамбуковые медведи чувствовали себя как дома и не скучали по родине.

В 1980 году китайское правительство подарило властям Германии панду Бао Бао, которая прожила в Берлине более тридцати лет. 6 июля свои двери для посетителей открыл сад панд в столичном зоопарке, площадь комплекса составляет 5,5 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель посетили футбольный матч на олимпийском стадионе в Берлине, где в товарищеском матче сразились молодежные сборные Китая и Германии.

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