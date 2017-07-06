Мосгорсуд вынес приговор лидеру группировки «Шалтай-Болтай»

Москва, , 13:04 — REGNUM Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, который был признан виновным в незаконном доступе к охраняемой информации, приговорен к двум годам лишения свободы. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Мосгорсуд.

«Суд постановил назначить Владимиру Аникееву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Аникеев в суде признался, что участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» незаконно пользовались компьютерной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, группа «Шалтай-Болтай», в организации которой подозревался Аникеев, занималась перехватом переписки высокопоставленных российских чиновников и взламывала аккаунты.

Незаконно полученные данные продавались или публиковались.

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