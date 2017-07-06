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Петербургский след «Татфондбанка»: возбуждено дело о 200 миллионах

Общество

Из-за действий топ-менеджера парализована работа Фонда содействия малому бизнесу, сообщают СМИ

Санкт-Петербург, 6 июля 2017, 12:26 — REGNUM  Исполнительный директор учрежденного Смольным «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере» стал фигурантом уголовного дела в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в декабре 2016 года он перевел 200 миллионов рублей на депозит в «Татфондбанк», зная о предбанкротном состоянии этого финансового учреждения, сообщает 6 июля издание «Фонтанка.ру».

«Зависнувшие в обанкротившемся банке миллионы фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге парализовали работу некоммерческой организации», — отмечает издание.

Как сообщил ИА REGNUM информированный источник, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Это преступление может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет.

В оперативно-следственных действиях по этому делу участвуют сотрудники службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти — в рамках исполнения следственного поручения Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Это подтвердили агентству в пресс-службе УФСБ.

По данным «Фонтанки», директор «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере» в настоящее время задержан на двое суток. «Предполагается, что, действуя против фонда, он сознательно поддержал чужие интересы», — добавляет источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта 2017 года, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.

Напомним, глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В конце июня следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.

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Дело «Татфондбанка» и банковский кризис в Татарии
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