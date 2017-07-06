ООН: До 20 тыс. мирных жителей заперты в западном Мосуле

Багдад, , 12:27 — REGNUM До 20 тыс. мирных граждан заперты в части западного Мосула, которую удерживают боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 6 июля координатор гуманитарных программ ООН в Ираке Лиз Гранде, сообщает Agence France-Presse.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает удерживать несколько районов в Западном Мосуле, мирные жители, оставшиеся там, подвергаются серьезной опасности, считает Гранде.

«По нашим оценкам, число мирных жителей в районах занятых боевиками превышает 15 тыс. человек, возможно, что их число достигает 20 тыс.», — подчеркнула правозащитник.

«Люди, запертые там, находятся в ужасном состоянии и испытывают недостаток в пище», — добавила Гранде.

«Они подвергаются опасности от бомбардировок и артиллерийских обстрелов», — заключила чиновник ООН.

Напомним, правительственные войска, освобождающие Мосул, не раз заявляли о победе над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее, боевики до сих пор оказывают ожесточенное сопротивление и представляют угрозу для тысяч мирных жителей.

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