Обнародовано видео «ювелирно удара» ракет Х-101 по объектам ИГ* в Сирии

Дамаск, , 12:21 — REGNUM Минобороны России обнародовало на портале YouTube кадры удара крылатых ракет X-101 по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

На коротком видеоролике видно, как крылатые ракеты Х-101, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, с ювелирной точностью поражают склады с боеприпасами и топливом.

5 июля пресс-служба министерства обороны России сообщила, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, вылетевшие с территории РФ, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

По данным военного ведомства, в результате авиаудара были уничтожены три склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов.

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