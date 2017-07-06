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Площадкой для осмысления революции 1917 года станет Архангельская область

Общество

В Архангельске и в Онеге пройдет международная научная конференция «1917 год в судьбах регионов, страны и мира: взгляд из XXI века»

Архангельск, 6 июля 2017, 12:44 — REGNUM  На международной конференции, которая пройдет в двух городах Архангельской области, ученые рассмотрят вопросы концептуального осмысления, историографии и источниковедения социальных реформ и революций. Планируется, что участники мероприятия будет обсуждать Октябрьскую революцию 1917 года в глобальном, региональном и локальном измерениях, а также затронут роль Архангельского Севера в историческом пространстве 1917 года. Отдельной темой станет осмысление исторических уроков 1917 года в наши дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе САФУ.

«Конференция будет проходить не только в Архангельске, но и в Онеге. Это сделано для того, чтобы школьные учителя, ученые, интересующиеся люди, которые живут в удалении от областного центра, могли услышать крупных мировых исследователей, задать им свои вопросы. Ключевым вопросом конференции станет оценка революционных событий 1917 года с точки зрения России и мира», — рассказал председатель оргкомитета конференции, доктор исторических наук, профессор САФУ Владислав Голдин.

В общей сложности на конференцию приедут исследователи из шести государств: России, Белоруссии, Норвегии, Финляндии, Великобритании и США.

Отметим, что как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год проходит под знаком 100-летия Октябрьской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: Значение революции 1917 года обсудят в Ярославле

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