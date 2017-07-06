Массовая кибератака нанесла ущерб трети украинских банков

Киев, , 12:14 — REGNUM Треть действующих на Украине банков пострадала в результате хакерской атаки, которая произошла на минувшей неделе, заявили 6 июля в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

«Так вообще от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков, — говорится в сообщении. — На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью восстановили свою работу в обычном режиме».

Отмечается, что 5 июля НБУ провел совещание о мерах, необходимых после мощной кибератаки. В заседании приняли участие представители ряда украинских банков.

Комментируя последствия хакерской атаки, исполняющего обязанности председателя НБУ Яков Смолий сказал:

«Последняя кибератака продемонстрировала, что украинскому банковскому сектору нужно тщательно проверить защиту своих информационных ресурсов и усилить безопасность электронной мережиˮ.

Напомним, кибератака на украинские банки и другие учреждения зафиксирована 27 июня2017 года. Компьютеры учреждений были атакованы разновидностью вируса-шифровальщика Petya.

Вирус распространялся также в России, Европейском союзе, Великобритании, Индии и других странах.

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