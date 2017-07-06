Центральный аппарат СКР займется делом экс-директора «Гоголь-центра»

Москва, , 11:59 — REGNUM Главное управление Следственного комитета РФ в ближайшее время займется расследованием дела бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом, как передает «Эхо Москвы», сообщила адвокат Ксения Карпинская в Мосгорсуде.

«Дело экс-директора театра «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского будет передано в Главное управление СК», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского задержали 19 июня 2017 г. по подозрению в хищении бюджетных средств. 20 июня эту информацию подтвердили в СКР.

Сначала мужчину вызвали в качестве свидетеля на допрос в московское следственное управление, а затем задержали как подозреваемого.

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